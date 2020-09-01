Глобальные социальные сети сегодня практически стали третьей властью наряду со СМИ, и бразды правления этим ресурсом находятся в руках Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Геворг Мирзаян: Контроль над медиапространством жизненно важен для американцев © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы понимаем, что тот же YouTube, тот же Facebook просматривают контент и осуществляют то, что в цивилизованном обществе называется цензурой. В данном случае этой цензуре подвергся ряд каналов, скажем так, прогосударственной направленности Российской Федерации. В общем-то и дальше это будет продолжаться», — сказал эксперт.

По словам Мирзаяна, люди, которые владеют этими крупными соцсетями, держат в своих руках управление мировым медиапространством. И произошло это потому, продолжает свою мысль эксперт, что Россия не создала подобных социальных платформ.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

За последнее время Youtube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.