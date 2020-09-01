Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в августе по версии «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной агентством «Интерфакс», сообщил Telegram-канал Украина.ру 1 сентября

Лукашенко 284 958 раз упоминался в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

На втором месте по количеству упоминаний оказался президент РФ Владимир Путин (259 576).

Президент США Дональд Трамп замкнул тройку лидеров рейтинга — у него 88 825 ссылок.

Почему не выходит у Навального © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Алексей Навальный: история с его внезапным недомоганием получила широкий резонанс в СМИ. У него 60 310 упоминаний.

Пятую позицию рейтинга занял премьер-министр РФ Михаил Мишустин (57 624 ссылки). Далее следует президент Украины Владимир Зеленский (51 690).

На седьмой позиции мэр Москвы Сергей Собянин (43 168). Восьмое место заняла условный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (36 816).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко (22 422) на предпоследнем месте хит-парада. Замыкает августовскую десятку кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден (22 218), которого его соперник на выборах президента США Дональд Трамп называет «сонный Джо».