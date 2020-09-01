Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ранее жесткий карантин из-за пандемии коронавируса вводили, потому что страна не была готова к борьбе с новой инфекцией. Об этом 1 сентября он рассказал журналистам в комментарии, который транслировал «112 Украина»

На Украине через месяц будет 3 тыс. больных COVID-19 ежедневно — Шмыгаль © Кабинет министров Украины Также, по словам Степанова, власти не допустили в стране трагического развития ситуации, как в Италии и Испании. По его мнению, сегодня Украина как минимум готова с точки зрения диагностики, поскольку число тестирований выросло почти в 100 раз — с 200 в сутки, до 20 тысяч в сутки.