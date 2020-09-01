«Если вы вспомните март-апрель, то была не готова система к реагированию на COVID-19. Врачи не знали, как лечить и какие лекарства применять. Потому что это была совсем новая болезнь… Также было важно не допустить резкого роста. Эти карантинные меры, которые были введены, они сбили ту первую волну коронавируса», — заявил он.
Также, по словам Степанова, власти не допустили в стране трагического развития ситуации, как в Италии и Испании. По его мнению, сегодня Украина как минимум готова с точки зрения диагностики, поскольку число тестирований выросло почти в 100 раз — с 200 в сутки, до 20 тысяч в сутки.