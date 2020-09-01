Глобальные социальные сети, типа Facebook, входили в обиход постепенно, ни на что не претендуя, пока в итоге не стали главным источником цензуры в интернете, об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян

Геворг Мирзаян: Контроль над медиапространством жизненно важен для американцев © РИА Новости, Нина Зотина

«Для России, наверно, переломными стали события после майдана, когда ввели цензуру именно по его вопросу. То есть то, что мы ещё недавно считали либо правдой, либо высказыванием аргументированной точки зрения, на Западе стали воспринимать как оскорбление, как нарушение правил Facebook, и за это банили», — сказал политолог.

По мнению эксперта, потери от такой политики социальной сети понесли многие россияне, так как для многих Facebook — это «рабочий инструмент», полных аналогов которому в России пока нет, потому что «Вконтакте» не так функциональна.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

За последнее время Youtube закрыл каналы ФАН, «Ньюсфронт», «Anna News», «Россия 24 Крым» и десятки каналов украинских и российских блогеров, которые озвучивали темы Украины, Сирии и других горячих точек.

Аккаунт «Царьград» Youtube заблокировал с формулировкой «без возможности восстановления», параллельно с «Царьградом» были закрыты и связанные с ним «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Facebook и Twitter удалили свыше 300 учётных записей российского происхождения.