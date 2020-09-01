В случае, если в Великую Отечественную войну советские города сдавали бы без боя, это привело бы к тотальному уничтожению народов СССР и России, сказал президент России Владимир Путин в ходе всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию победы в ВОВ

"Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации — вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", — сказал Путин.