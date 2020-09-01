"Просто если бы мы, как думают сегодня некоторые, сдавали наши города, населенные пункты без боя, сохраняя вроде как бы жизни наших бойцов, то в конечном итоге мы проиграли бы эту войну. И это привело бы к тотальному уничтожению практически всех народов бывшего Советского Союза и сегодняшней Российской Федерации — вот цена и ценность Победы, которую добыли наши с вами предки", — сказал Путин.
Он также напомнил, что целью нацистов было не захват территории СССР, не порабощение народов России и Советского Союза, как это происходило в Европе, а уничтожение народов Российской Федерации и других республик Советского Союза.