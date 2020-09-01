Лавров привел в пример высказывания генерального секретаря НАТО, представителей Евросоюза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию. Это отсутствие уже навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков. Это неэтично, по большому счету, уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим, и мы на это обращаем внимание», — завил Лавров.
Министр уверен, что необходимости вмешиваться в дела Белоруссии нет, нужно предоставить стране возможность самостоятельно решить свои проблемы. Лавров считает, что свою повестку Белоруссии пытаются навязать Украина, США и Канада.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.