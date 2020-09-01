Хоть какое-то вмешательство России в ситуацию в Белоруссии может быть одним из привлекательных вариантов развития событий для определенных сил в Литве и Польше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявил, что в России создали по просьбе Александра Лукашенко резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Однако российские силовики вступят в дело, только если экстремисты начнут захватывать административные здания, жечь машины, дома и банки.

«Это предупреждение касается не только основных стран Запада, но и конкретных соседей Белоруссии, таких как Литва и Польша, которые в отличие от западных стран проводят радикальную политику, направленную на свержение власти в Белоруссии. В этом у них есть противоречия с другими европейскими странами и США, которые не настроены на организацию переворота в Белоруссии и занимают более осторожную позицию», — объяснил политолог.

По его словам, Польше и Литве важно усилить противостояние между Россией и Западом, выгодополучателями которого они себя чувствуют.

«Это выбор политических элит Польши и Литвы. Но есть основания надеяться, что Германия и Франция смогут надавить на Варшаву и Вильнюс, чтобы те сбавили обороты и не подрывали внутреннюю ситуацию в Белоруссии», — рассказал Олег Неменский.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.