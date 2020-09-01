Ранее стало известно, что белорусские пограничники не пустили в страну Кондрусевича, который возвращался из Польши. О причинах пока ничего неизвестно. Отмечается, что у архиепископа гражданство Белоруссии.
В соцсетях католики призывают выходить на улицы «с вилами», чтобы отстоять свободу вероисповедания.
«Нужно быть готовыми к тому, что католики не только попытаются создать новую волну протеста, но и попытаются перевести их в силовое измерение», — написал на своей странице в Facebook православный блогер Александр Вознесенский.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.