Белорусские католики в ответ на запрет въезда в страну архиепископу Римско-католической церкви Тадеушу Кондрусевичу призывают выйти на протесты «с любовью в сердце и вилами в руках». Об этом 31 августа сообщил Союз православных журналистов

Белорусский эксперт рассказал, как католики на самом деле относятся к властям © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В соцсетях католики призывают выходить на улицы «с вилами», чтобы отстоять свободу вероисповедания.

«Нужно быть готовыми к тому, что католики не только попытаются создать новую волну протеста, но и попытаются перевести их в силовое измерение», — написал на своей странице в Facebook православный блогер Александр Вознесенский.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.