У России есть международно признанные права, прописанные в договоре о Союзном государстве, чтобы не допустить революционного сценария в Белоруссии, рассказал в интервью изданию Украина.ру российский политолог Олег Неменский

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создали по просьбе Александра Лукашенко резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

По словам Олега Неменского, заявление российское президента, сделанное для западных партнеров, имеет и внутреннее содержание для Белоруссии.

«Надо отдавать себе отчет в том, что та часть белорусского общества, которая принимает участие в протестах, восприняла это резко негативно, что повысило градус антироссийских настроений, что очень выгодно руководству оппозиции, Координационному совету», — рассказал политолог.

Олег Неменский: Россия может предложить проект интеграции, понятный и сторонникам Лукашенко, и его противникам © РИА Новости, Нина Зотина

Белорусское общество подготовлено к тому, что из России исходит опасность, такие страхи порождались самой же нынешней властью в ходе предвыборной кампании Лукашенко, считает эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.