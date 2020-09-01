На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создали по просьбе Александра Лукашенко резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.
По словам Олега Неменского, заявление российское президента, сделанное для западных партнеров, имеет и внутреннее содержание для Белоруссии.
«Надо отдавать себе отчет в том, что та часть белорусского общества, которая принимает участие в протестах, восприняла это резко негативно, что повысило градус антироссийских настроений, что очень выгодно руководству оппозиции, Координационному совету», — рассказал политолог.
Самозваные лидеры протеста, создавшие Координационный совет, занимают радикально антироссийские позиции, поэтому любой информационный повод, который может настроить протестующих против России, они пытаются использовать в полной мере.
Белорусское общество подготовлено к тому, что из России исходит опасность, такие страхи порождались самой же нынешней властью в ходе предвыборной кампании Лукашенко, считает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.