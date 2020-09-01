Авиастроительная компания «Антонов» отчиталась о выпуске первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских деталей, об этом заявил президент предприятия Александр Лось в интервью «Укринформу» 31 августа

На «Антонове» сообщили, что все российские комплектующие, которые были в Ан-178, Украина заместила своими силами.

«Это первый самолет, который складывается без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставок важных компонентов. Некоторое время заняли импортозамещение и поиск новых поставщиков», — сказал Лось.

По его словам, 2/3 деталей для нового самолета поставляется из США, остальное — оборудование украинского производства.

Александр Лось утверждает, что кооперация с западными странами планировалась на предприятии еще в 2010-2011 гг., так что нынешнюю разработку можно считать результатом планомерной работы, никак не связанной с Российской Федерацией.

В июле нынешнего года распоряжением президента Владимира Зеленского одно из зданий «Антонова», которое уже не использовалось, было передано Высшему антикоррупционному суду в счет погашения долгов предприятия.