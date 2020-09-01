Служба безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области возбудила уголовное дело по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд Барбары - Коростень, транспортировавший горюче-смазочные материалы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 31 августа

«На перегоне "Сокорики-Бехи" во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы Житомирской облгосадминистрации Юрий Мельник заявил в комментарии УНИАН, что взрыв мог повлечь катастрофу, в результате которой пострадали бы несколько сел. По его словам, жителей этих населенных пунктов спасло лишь то, что поезд не был поврежден.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».