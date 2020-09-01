С 1 сентября для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда в Белоруссию, согласно которым, чтобы посетить соседнюю страну, украинцам будет необходим заграничный паспорт, передает РИА Новости

Зеленский предлагает упростить въезд в страну для белорусов © president.gov.ua

Кроме того, украинское правительство приняло решение закрыть до 28 сентября въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. К указанным категориям Киев отнес, в частности, граждан Белоруссии.

Украинские власти считают, что новый порядок пересечения границы с Белоруссией значительно упростит и ускорит процедуру. Однако эксперты уверены, что такие действия властей свидетельствуют лишь об охлаждении в отношениях Киева и Минска.

Так, ранее украинцы могли въехать на территорию Белоруссии, как и на территорию РФ, по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении. Однако с 1 сентября для поездок в соседнюю страну украинцам необходимо оформить загранпаспорт. Более того, этот документ необходимо оформлять даже тем, кто уже находится на белорусской территории. Исключения будут сделаны только для тех украинцев, которые не успели сделать загранпаспорт до 1 сентября и уже возвращаются на родину. Их пустят в страну по внутренним документам. Также загранпаспорт не обязателен для граждан, проживающих на приграничной с Белоруссией территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к протестующим в Белоруссии, вышедшим на улицы после объявления результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Зеленский заявил, что для граждан Белоруссии, нуждающихся в защите и желающих въехать на Украину, порядок пересечения границы должен быть упрощен.

Сейчас для въезда на Украину белорусам необходимо обратиться в украинскую погранслужбу с соответствующим запросом, который будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, правительство пошло на такие уступки «по гуманитарным соображениям».