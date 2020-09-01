В грузинском обществе по-прежнему звучат настроения о том, что сближение с Украиной мешает этой стране двигаться по пути в Европу, хотя подобные разговоры и считаются неполиткорректными. Об этом рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе о возвращении Саакашвили в Грузию премьером: Нереально и неадекватно © Sputnik / Vladimir Umikashvili Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий Национальный комитет реформ Украины, рассказал в соцсетях, что скоро вернется к себе на родину. В политических кругах Грузии сочли это очередным шоу, а Саакашвили — преступником и предателем, отказавшимся от родного гражданства.

«Что касается евроинтеграции, то об этом в Грузии уже давно говорят, просто это считается неполиткорректным. Но если Украина опять провалит тест на Евромайдан и не сможет побороть коррупцию и провести реформы, то Грузии будет лучше идти на Запад в одностороннем порядке», — констатировал эксперт.

Сихарулидзе отметил, что Грузия проводит необходимые реформы и быстрее проходит этапы, необходимые для движения в Европу, не только благодаря политической воле, но и потому, что сама по себе страна маленькая и там легче это осуществлять.

К тому же, по его мнению, Тбилиси напрягают сбежавшие на Украину грузинские политики, которые фактически получили там политическое убежище, создали там свой бизнес и оттуда делают политические заявления и призывают к революции.

Если бы Грузия принимала у себя людей, которые приговорены на Украине к тюремному заключению, это бы не понравилось украинскому народу, и поэтому на подобные действия Киева нельзя закрывать глаза, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.