Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается усилить позиции перед выборами и заручиться определенной поддержкой, чтобы не перехватывать повестку после проведения президентских выборов в США 3 ноября. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Россия поддержала не Лукашенко, а подала сигнал Западу не вмешиваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сейчас он пытается усилить свои возможности на период после ноября, показав, что только с ним могут быть какие-то позитивные изменения. Но эта система работает, если ты выполняешь обещания, а в некоторых случаях он их не выполнил (прежде всего по Донбассу), и если у тебя есть ядерный электорат, который не боится выходить на улицу», — считает эксперт.

Пока что, по его мнению, концепция народного президента не очень позитивно работает, поскольку обществу нужны конкретные решения, которые могут быть реализованы, а Зеленского пока знают только как человека, который провел земельную реформу.

Политолог также отметил, что Зеленскому досталась не очень хорошая ситуация в связи с пандемией коронавируса, которая оставила без работы украинских трудовых мигрантов, а также наличие большой задолженности перед МВФ.

Абзалов добавил, что в случае победы Джо Байдена на выборах в США Петру Порошенко и его команде будет позволено осуществлять серьезное давление на Зеленского, которое он из-за отсутствия опыта может не выдержать.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.