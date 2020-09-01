Украина окончательно превратилась во враждебное по отношению к России государство. Это проявляется в угрозах из уст ее представителей о возможном ударе по российским АЭС и в диверсиях в городах РФ, которые планировали и планируют украинские диверсанты. Об этом рассказал политолог Евгений Сатановский в недавнем интервью радиостанции «Вести FM»

Сатановский рассказал, какой страной займется Запад после удара по Белоруссии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Крым не захватили, разгромить Крым не удалось. А в Донбассе мы пытались посреди драки начать разговаривать с теми, кто ее начал. Зря мы думаем, что кто-то будет выполнять подписанные бумажки», — подчеркнул Сатановский.

По его словам, призвать Киев и Запад к ответственности за происходящее в Донбассе скоро будет невозможно из-за смены лидеров, так как во Франции подписывавшего Минские соглашения Франсуа Олланда сменил Эммануэль Макрон, на Украине Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, а Ангела Меркель в скором времени покинет пост канцлера Германии.

Исходя из этого, добавил специалист, отношения России и Запада по ряду вопросов за последние несколько лет осложнились настолько, что вразумить США с их сателлитами, возможно, сможет только ядерное оружие.