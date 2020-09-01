Эксперт сравнил события украинского Майдана с тем, что западные страны словно пираты взяли эту страну на абордаж, а Крым, который не смогли захватить радикальные националисты, — со шлюпкой, которая успела отплыть и причалить к российскому борту.
«Крым не захватили, разгромить Крым не удалось. А в Донбассе мы пытались посреди драки начать разговаривать с теми, кто ее начал. Зря мы думаем, что кто-то будет выполнять подписанные бумажки», — подчеркнул Сатановский.
По его словам, призвать Киев и Запад к ответственности за происходящее в Донбассе скоро будет невозможно из-за смены лидеров, так как во Франции подписывавшего Минские соглашения Франсуа Олланда сменил Эммануэль Макрон, на Украине Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский, а Ангела Меркель в скором времени покинет пост канцлера Германии.
Исходя из этого, добавил специалист, отношения России и Запада по ряду вопросов за последние несколько лет осложнились настолько, что вразумить США с их сателлитами, возможно, сможет только ядерное оружие.