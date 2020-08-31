Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко отказался надевать военную экипировку, потому что «не хочет быть клоуном». Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телеканала «Украина 24» 30 августа

Лукашембо. Появилось видео сына президента Белоруссии в полной боевой готовности © скриншот видео Telegram-канала «Пул первого» Николай, также в военной экипировке и с оружием в руках.

По словам Климкина, старший сын Лукашенко Виктор является наиболее ориентированным на Россию политиком в окружении белорусского президента и действует прагматично.

«Видели спектакль, когда он (Лукашенко — ред.) младшего, Николая, одел в бронежилет? Виктор же не шел так, клоуном он не хочет быть, а у того не было возможности отказаться», — считает экс-глава украинского МИД.

Также дипломат добавил, что Виктор Лукашенко контролирует деятельность определенной части силовиков, а его кандидатуру в качестве руководителя Белоруссии наверняка рассматривают в Кремле. При этом он сомневается, что «семейная традиция передачи власти сработает в Беларуси».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.