Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет нахождения у власти так и не смог выстроить добрососедские отношения с Россией. Об этом 29 августа заявила член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова, трансляция велась на YouTube-канале Виктора Бабарико

Координационный совет оппозиции станет генштабом протестов и его поддержит Запад - белорусский политолог © vk.com, Всеволод Шимов

Кроме того, она сказала, что увидела скрытый смысл в словах президента России Владимира Путина, который ранее в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что по запросу Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости, то есть в случае, если экстремистские элементы в республике начнут разбой. При этом Путин подчеркнул, что РФ исходит из того, что ситуация решится мирным путем и, если нарушения были с той или иной стороны, закон будет действовать для них одинаково.

По словам Колесниковой, в этой цитате Путина все заметили только одну часть — про резерв правоохранителей, но упустили другую, которая заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать и искать с ними компромисс.

По мнению члена КС оппозиции, тем, что российский лидер озвучил запрос Лукашенко, он посылает жителям Белоруссии «месседж», который, по мнению Колесниковой, заключается в том, что «ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит, вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берет [автомат] Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет "красавцев", как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно».

Колесникова считает, что обращение Лукашенко к президенту соседней страны с такой просьбой представляет угрозу нацбезопасности Белоруссии.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.