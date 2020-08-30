В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за анонимных угроз в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия. Об этом 19 августа сообщил государственный телеканал «Беларусь 1»

Страшно за жизнь детей: депутат призвала белоруссов соблюдать закон и порядок © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также было продемонстрировано видео с неназванным оперативником, который сообщил, что указания по осуществлению противоправной деятельности против депутатов поступили в Координационный совет якобы из-за рубежа.

«Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились», — сказал он.

Госагентство БелТА также сообщило об одном из фактов давления на депутата. По его данным, депутату Осиповичского избирательного округа №89 Светлане Шутовой начали поступать угрозы физической расправы.

«Анонимное сообщение пришло депутату в один из мессенджеров 28 августа. Ей предложили в течение трех дней сдать депутатский мандат, иначе "потом будем резать. Привет дочери"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шутова обратилась в правоохранительные органы.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.