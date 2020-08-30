Главный редактор онлайн-журнала kyky.org, а также часть сотрудников этого издания уехали из Белоруссии. Об этом редакция журнала сообщила в своем Telegram-канале 29 августа

В Белоруссии из милиции отпустили 8 российских журналистов © Santa Fe Relocation Services / flickr Александр Василевич — соучредитель изданий kyky.org и The Village Беларусь. По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Мы должны сказать, что директор, главред и часть редакции KYKY временно выехали из страны. Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью», — говорится в сообщении.

Куда уехали сотрудники издания, не уточняется. При этом подчеркивается, что этот отъезд — временный.

Портал tut.by 22 августа сообщил, что в Белоруссии был ограничен доступ к нескольким десяткам сайтов, в том числе к ряду СМИ. Отмечалось, что при входе на некоторые сайты появлялось предупреждение о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом <…> "О средствах массовой информации"».

Кроме прочего, заблокированными оказались такие СМИ, как «Радио Свобода Беларусь» и украинское интернет-издание «Политнавигатор». В список попали и сайты бывших кандидатов в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Также власти ограничили доступ к онлайн-платформе «Голос», разработчики которой вели альтернативный подсчет голосов на выборах президента Белоруссии.

Также 27 августа в Минске задержали более 50 журналистов, которые готовились освещать протесты на площади Независимости возле Красного костела. Белорусская ассоциация журналистов обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности.