Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода «Мотор Сич». Об этом 29 августа сообщила пресс-служба Госдепартамента

Китаевед сказал, какое украинское предприятие для Пекина важнее, чем «Мотор Сич» © Facebook, SE "PA Yuzhmash"

«Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"», — говорится в сообщении.

Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижение «дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины».

Их разговор состоялся еще в среду, 26 августа, но сообщение о нем Госдеп опубликовал только в субботу, 29 августа.