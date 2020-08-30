Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать «Мотор Сич» совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также, по данным СМИ, в ночь на 6 августа Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group 4 августа совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций «Мотор Сич».
«Госсекретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"», — говорится в сообщении.
Также Помпео и Зеленский обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижение «дипломатического урегулирования российской агрессии на востоке Украины».
Их разговор состоялся еще в среду, 26 августа, но сообщение о нем Госдеп опубликовал только в субботу, 29 августа.