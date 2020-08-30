Политический кризис в Белоруссии грозит Литве не только сокращением грузопотока для своих портов, но и уменьшением своих поставок в республику. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в недавнем комментарии порталу Baltnews

Белорусский эксперт сказал, что начнется в Литве, если Минск реально перекроет транзит © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

«Скорее всего, уменьшится не только поток грузов из Белоруссии, но и поставки в нее. Вероятно, Россия будет пресекать контрабанду из Белоруссии более активно, и это тоже плохая новость как для Клайпедского порта, так и для всего прибалтийского маршрута в целом», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Вильнюс сейчас просто-напросто будет игнорировать все экономические потери и тревожные сигналы бизнеса, потому что хозяева литовского руководства требуют, чтобы те давили политически на Минск, а это политическое давление будет приводить к разным негативным последствиям.

Колташов подчеркнул, что Литва, как и другие страны Балтии, не смогут найти замену белорусскому транзиту, и поэтому они пытаются морально подготовиться к будущим экономическим потерям.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).