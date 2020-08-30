Ранее в Вильнюсе заявили о намерении ввести санкции против более 100 белорусских чиновников. В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.
«Скорее всего, уменьшится не только поток грузов из Белоруссии, но и поставки в нее. Вероятно, Россия будет пресекать контрабанду из Белоруссии более активно, и это тоже плохая новость как для Клайпедского порта, так и для всего прибалтийского маршрута в целом», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Вильнюс сейчас просто-напросто будет игнорировать все экономические потери и тревожные сигналы бизнеса, потому что хозяева литовского руководства требуют, чтобы те давили политически на Минск, а это политическое давление будет приводить к разным негативным последствиям.
Колташов подчеркнул, что Литва, как и другие страны Балтии, не смогут найти замену белорусскому транзиту, и поэтому они пытаются морально подготовиться к будущим экономическим потерям.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).