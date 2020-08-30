Ранее сообщалось, что Таллин введет санкции в отношении лиц, которые будут признаны причастными к «фальсификации» выборов президента Белоруссии, а также в применении насилия к протестующим и «нарушении прав человека». Для этих лиц будет закрыт въезд в Эстонию.
«По сути, Эстония просто услужливо лезет "вперед батьки в пекло". Для маленького государства это всего лишь возможность самоутвердиться и получить какие-то бонусы от своих более увесистых "хозяев"», — уверен эксперт.
По словам политолога, эстонские санкции за события в Белоруссии не окажут существенного влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Дзермант добавил, что эстонские власти введут какие-то персональные санкции по дипломатическим каналам, но влияние страны в мире не настолько, чтобы она вообще на что-то подобное могла повлиять.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).