В Черновцах сегодня сложилась совершенно абсурдная ситуация, поскольку попадание региона в «красную зону» по коронавирусу означает фактически полный паралич города и любой деловой активности. Об этом рассказал политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: Тот, кто решительно выступает против карантинной политики Киева, обретет поддержку масс © Facebook, Філософ Вишинський

По его мнению, ситуация усугубляется противостоянием киевской и местной власти, которая не поддерживает ужесточение карантина и делает все возможное, чтобы не допустить новых ограничений.

Эксперт также отметил, что на внеочередной сессии 25 августа Черновицкий городской совет своим решением фактически отменил жесткий карантин, но его игнорирует полиция, которая продолжает штрафовать собственников кафе, магазинов и даже водителей троллейбусов.

«Никто не понимает, кого слушаться, и вообще — начнется ли учеба в школах 1 сентября. Ведь даже если учителя выйдут на работу — они не смогут к ней добраться. А если в школы и детские сады не пойдут дети — родители, в том числе медики, тоже не смогут выйти на работу. Дальше начнутся голодные бунты, ведь люди в отчаянии и всё больше обозляются», — подчеркнул Вышинский.

Самое главное, добавил политолог, что в регионе в угрозу коронавируса уже почти никто не верит, запугивание больше не работает, но власть этого упрямо не замечает.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.