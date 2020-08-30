О политике на даче: Белоруссия раздора
О политике на даче: Белоруссия раздора
© Скриншот из видео Украина.ру
Эксперт пояснил, что он создавал этих людей с целью уменьшить влияние России, поскольку пророссийские настроения в республике были сильны, а интегрироваться в полном объеме Лукашенко не хочет.

Однако, по его мнению, это новое поколение прозападной и националистической молодежи окрепло, и Лукашенко им уже больше не нужен, так как они считают его пережитком Советского Союза и последним диктатором Европы.

«И они никуда не делись. Они уже остались в обществе. Это достаточно серьезный кусок этого самого общества. Я не знаю, сколько их в процентом отношении, но их в белорусском обществе уже много», —  считает Ищенко.

Даже если Лукашенко начнет против них репрессии и будет вынуждать эмигрировать, подчеркнул политолог, их число не опуститься ниже 10%, а будет только расти, поскольку Лукашенко продолжит ту же политику в отношениях с Москвой, которую он проводил раньше.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).