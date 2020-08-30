Президенту Белоруссии Александру Лукашенко по-прежнему стоит опасаться нового Майдана, поскольку националистическая, литвинская и прозападная часть общества, которую он сам создал, никуда не исчезла. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

О политике на даче: Белоруссия раздора © Скриншот из видео Украина.ру

Однако, по его мнению, это новое поколение прозападной и националистической молодежи окрепло, и Лукашенко им уже больше не нужен, так как они считают его пережитком Советского Союза и последним диктатором Европы.

«И они никуда не делись. Они уже остались в обществе. Это достаточно серьезный кусок этого самого общества. Я не знаю, сколько их в процентом отношении, но их в белорусском обществе уже много», — считает Ищенко.

Даже если Лукашенко начнет против них репрессии и будет вынуждать эмигрировать, подчеркнул политолог, их число не опуститься ниже 10%, а будет только расти, поскольку Лукашенко продолжит ту же политику в отношениях с Москвой, которую он проводил раньше.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).