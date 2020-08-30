Достаточно посмотреть на внешнеэкономическую статистику в Белоруссии, чтобы понять, что так называемого белорусского социализма есть свои положительные черты, но долго существовать он не может. Об этом рассказал политтехнолог Василий Стоякин в интервью изданию Украина.ру

Действующий монумент СССР. БелАЗ выжил, выстоял и ставит рекорды © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Система, построенная Лукашенко, очень симпатичная. В смысле социальных условий, гарантий, того, как выглядит Минск. Это, конечно, очень хорошо и приятно. Но долго это продолжаться не может. Современный мир не приспособлен для такого рода государств. Сейчас не те времена, когда был Советский Союз. И даже СССР все не так хорошо удавалось», — считает Стоякин.

Поэтому, добавил политолог, так или иначе белорусская система должна будет трансформироваться, и сейчас настал момент, когда это должно произойти.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).