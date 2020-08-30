Эксперт отметил, что белорусская экономика сама по себе убыточна, и живет она в основном за счет экономических преференций, которые ей предоставляет Москва, притом что даже в этих условиях внешнеторговый баланс между Россией и Белоруссией не очень хорош для Минска.
«Система, построенная Лукашенко, очень симпатичная. В смысле социальных условий, гарантий, того, как выглядит Минск. Это, конечно, очень хорошо и приятно. Но долго это продолжаться не может. Современный мир не приспособлен для такого рода государств. Сейчас не те времена, когда был Советский Союз. И даже СССР все не так хорошо удавалось», — считает Стоякин.
Поэтому, добавил политолог, так или иначе белорусская система должна будет трансформироваться, и сейчас настал момент, когда это должно произойти.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).