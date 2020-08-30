Белоруссия может переориентировать поток своих грузов из Литвы в российские порты, если договориться с российскими перевозчиками о приемлемом тарифе. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант 29 августа в комментарии Baltnews

Я понимаю, чего от нас хочет Литва, но не понимаю, зачем это Польше – белорусский эксперт © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

Эксперт в частности отметил, что Белоруссия может использовать для этих целей порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«При том, что Россия предлагала через РЖД провозить грузы, это тоже снижает тарифы на их перевозку. Но единственный минус — это расстояние. Если все-таки удастся договориться с российскими перевозчиками о приемлемом тарифе, то Белоруссии бы больше всего подходил этот вариант с Россией, потому что это дружественное ей государство», — указал Дзермант.

По его мнению, Минску не нужно зависеть от достаточно капризных прибалтийских режимов, которые постоянно критикуют Белоруссию

Политолог также считает, что на замену Литве могут прийти порты Латвии, которая занимает более сдержанную позицию в белорусском кризисе.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).