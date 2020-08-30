Главное преимущество литовских портов для Минска состояло в коротком расстоянии и достаточно низких тарифах. Но учитывая обстоятельства, Минску в ближайшее время действительно придется переводить из Литвы свой грузопоток в другие страны. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант 29 августа в комментарии Baltnews

Белорусский эксперт сказал, что начнется в Литве, если Минск реально перекроет транзит © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск может переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на альтернативные.

«Главное преимущество литовских портов — это расстояние. Оно минимально для Белоруссии. Они также предоставляют достаточно низкие тарифы. По цене было выгодно, Белоруссия экономила. Но учитывая такие политические обстоятельства и достаточно враждебную позицию Вильнюса, Белоруссии нужно думать про диверсификацию, не говоря уже про вывод этого грузопотока с территории Литвы», — уверен эксперт.

Политолог считает, что на замену Литве могут прийти порты Латвии, которая занимает более сдержанную позицию, и России, если удастся договориться с российскими перевозчиками о приемлемом тарифе.

Дзермант добавил, что позиция Литвы в вопросе Белоруссии негативно отразится не только на экономике морского порта в Клайпеде, но также и на товарообороте двух стран.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).