Даже если Москва будет намеренно выращивать пророссийских политиков на белорусском направлении и обучать их в России, то по возвращении в Белоруссию они смогут проводить только ту политику, которая устраивает президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: выборы в США, протесты в Белоруссии, майдан для Зеленского

«Ну хорошо. Приехал юный белорусский политик в Россию. Ты его обучаешь, ведешь, помогаешь. Потом он возвращается в Белоруссию. И там он попадает в ситуацию, когда он либо будет реализовывать политику Лукашенко, либо он просто не будет в политике. Ты можешь их сотнями возить в Россию, но ты не сможешь сломать политику Лукашенко», — пояснил эксперт.

Соответственно, констатировал политолог, на руководящие посты в Белоруссии будут выдвигаться только те люди, которые устраивают Лукашенко, а не те, которые устраивают российского лидера Владимира Путина, и то же самое было на Украине.

Ищенко отметил, что с белорусским и украинским руководством можно было бы договориться по каким-то отдельным вопросам (в частности, кода Дмитрия Табачника назначили на пост министра культуры Украины вопреки протестам националистов), но это не изменило ситуацию коренным образом.

Поэтому до тех пор, пока эти страны сами не захотят проводить пророссийскую политику, у России не будет возможности выращивать там свои силы, добавил специалист.