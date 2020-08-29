Украина действует в интересах своих западных партнёров. А их цель — разрушить Белоруссию и получить над ней управление. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в недавнем комментарии изданию Правда.ру

«Был для них богом, а теперь не простит». Эксперт об угрозах Лукашенко и литовском транзите © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Дмитрий Кулеба и первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявили, что белорусские власти должны продемонстрировать желание вести переговоры с оппозицией.

План Запада в отношении Белоруссии состоит в том, отметил эксперт, чтобы максимально растянуть эффект, чтобы нанести множество ударов, привести к падению курса белорусского рубля, вызвать падение уровня жизни в Белоруссии и таким образом обострить недовольства в обществе.

Поэтому, по его мнению, через какое-то время Украина откажется от закупки белорусской продукции, таким образом спровоцирует серьезное финансовое обострение в стране.

«Украина закупает большое количество нефтепродуктов белорусского производства. И если то же самое сделают поляки, если то же самое будут делать в Европейском союзе, то это окажет очень сильное влияние на курс белорусской валюты, белорусского рубля, соответственно, окажет влияние на политическую ситуацию», — пояснил Колташов.

Специалист добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на любые экономические потери и на любые жертвы, лишь бы только помочь «хозяевам» в достижении этой цели.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).