Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявили, что белорусские власти должны продемонстрировать желание вести переговоры с оппозицией.
План Запада в отношении Белоруссии состоит в том, отметил эксперт, чтобы максимально растянуть эффект, чтобы нанести множество ударов, привести к падению курса белорусского рубля, вызвать падение уровня жизни в Белоруссии и таким образом обострить недовольства в обществе.
Поэтому, по его мнению, через какое-то время Украина откажется от закупки белорусской продукции, таким образом спровоцирует серьезное финансовое обострение в стране.
«Украина закупает большое количество нефтепродуктов белорусского производства. И если то же самое сделают поляки, если то же самое будут делать в Европейском союзе, то это окажет очень сильное влияние на курс белорусской валюты, белорусского рубля, соответственно, окажет влияние на политическую ситуацию», — пояснил Колташов.
Специалист добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на любые экономические потери и на любые жертвы, лишь бы только помочь «хозяевам» в достижении этой цели.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).