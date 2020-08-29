Владимиру Зеленскому на Украине сейчас никто не может составить политическую конкуренцию. В том числе потому, что он хотя бы обещает людям что-то полезное, и дает им надежду на то, что им будет лучше. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Политический вес Зеленского уменьшится, но Порошенко этим не воспользуется © РИА Новости, Александр Натрускин Петр Порошенко, отметил эксперт, не только предыдущей своей деятельностью, но и нынешней своей риторикой, доказывает, что людям будет все равно хуже.

По его мнению, любой независимый руководитель Украины заведомо вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан, поэтому любой руководитель Украины, кто не ставит своей целью полное воссоединение с Россией, рано или поздно так или иначе окажется отступником от своих собственных слов.

Вассерман добавил, что в пропагандистском плане пока вся надежда на «Оппозиционную платформу — За жизнь», поскольку эта политсила хотя бы провозглашает достаточно вменяемые вещи.

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