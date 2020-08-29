Ранее представители Службы безопасности Украины пытались похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также устроили провокацию с «вагнеровцами» в Белоруссии.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что украинский кризис длится уже 6 лет, российское общество не может трезво оценить происходящее в этой стране, и в этом состоит серьезная проблема.
«При слове "Украина" у подавляющего большинства не Зеленский и не Порошенко перед глазами. Слово "Украина" все ассоциируют с какой-нибудь корчмой, с мультиком "Жил был пес", с украинскими деревнями. А то, что это осталось в далеком прошлом, люди, к сожалению, не понимают», — сетует Гаспарян.
Политолог обратил внимание, что на официальном уровне Россия активно использует формулировку «братский народ», но старается не комментировать действия украинского руководства, в лучшем случае называя их «неконструктивными».
По его мнению, необходимо перестать использовать все эти смягчающие формулировки и открытым текстом сказать, какую политику нужно проводить в отношении сегодняшней Украины.