Российские спецслужбы должны в ответ на провокации со стороны СБУ должны нанести украинской стороне удар незаметно, но настолько болезненно, чтобы они не смели проводить подрывную деятельность на территории РФ. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Ищем смыслы с Арменом Гаспаряном: Почему Украина вторгается на территорию РФ?

«На это надо ответить. Необязательно бить в рожу бейсбольной битой. Иногда можно незаметно ударить по почкам. Это гораздо болезненнее. Надо просто ответить так, чтобы в руководстве СБУ даже мысли не возникало по поводу того, что давайте попробуем на территории России», — категоричен эксперт.

Гаспарян также сообщил, что во время общения с «серьезными людьми», ему сказали, что эпизод с попыткой похищения стал последней каплей, после чего обязательно последует жесткий ответ.

Публицист добавил, что при всей внешней комичности ситуации на Украине, эта страна постепенно превращается в Сомали в центре Европы, а ее руководство не задумывается о последствиях собственных действий.