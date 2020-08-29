Ранее представители Службы безопасности Украины пытались похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также устроили провокацию с «вагнеровцами» в Белоруссии.
«На это надо ответить. Необязательно бить в рожу бейсбольной битой. Иногда можно незаметно ударить по почкам. Это гораздо болезненнее. Надо просто ответить так, чтобы в руководстве СБУ даже мысли не возникало по поводу того, что давайте попробуем на территории России», — категоричен эксперт.
Гаспарян также сообщил, что во время общения с «серьезными людьми», ему сказали, что эпизод с попыткой похищения стал последней каплей, после чего обязательно последует жесткий ответ.
Публицист добавил, что при всей внешней комичности ситуации на Украине, эта страна постепенно превращается в Сомали в центре Европы, а ее руководство не задумывается о последствиях собственных действий.