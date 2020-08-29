«В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты — они, к сожалению, положительные», — написал Маркушин.
Отмечается, что роддом будет закрыт на две недели. По словам Маркушина, с больной контактировали 10 медиков и 20 беременных. 14 из них выписаны домой под наблюдение семейных врачей.
Беременных жительниц района будут направлять на роды в Бородянскую центральную районную больницу.