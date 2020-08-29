В Киевской области из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин роддом Ирпенской центральной больницы. Об этом в субботу, 29 августа, сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в Facebook

«В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты — они, к сожалению, положительные», — написал Маркушин.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Беременных жительниц района будут направлять на роды в Бородянскую центральную районную больницу.