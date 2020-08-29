В мероприятии участвуют около 120 автомобилей. Среди участников замечена его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт на Jeely Atlas.
Отмечается, что автопробег проходит под лозунгом «За единую Беларусь».
Автопробег стартовал от аквапарка «Лебяжий», он прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.