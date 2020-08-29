В Минске на фоне продолжающихся протестов оппозиции проходит автопробег действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило агентство РИА Новости

Западные СМИ: Против кого и чего на самом деле протестуют в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Отмечается, что автопробег проходит под лозунгом «За единую Беларусь».

Автопробег стартовал от аквапарка «Лебяжий», он прошел по МКАД, проспектам Независимости и Победителей.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.