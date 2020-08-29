В Крыму от воспаления легких скончался бывший вице-премьер в правительстве Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета Виктор Тихонов. Ему было 72 года. Об этом в субботу, 29 августа, сообщило издание «Страна»

Скончался Борис Патон © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк Виктор Тихонов родился селе Щетово Антрацитовского района в Ворошиловградской (Луганской) области. С 1995 по 1998 годы занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 годы был главой Луганского облсовета.

Он также был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию «Партии Регионов». В марте 2010 года занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. В декабре 2010 года стал вице-премьер-министром — министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 года по ноябрь 2012 года Тихонов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Белоруссии.