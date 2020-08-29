России не следовало сразу же поздравлять Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, учитывая, что в тот момент задержанные россияне еще находились в Белоруссии. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Неменский рассказал, в чем состоит объективный интерес России в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В 2010 году все же не так разгоняли. Сейчас, что называется, соответствующие службы перестарались. И Россия имела полное моральное право потребовать более гуманного отношения к протестующим», — уверен Неменский.

Политолог добавил, что белорусские протесты не имеют антироссийской направленности, но, скорее всего, Запад сумеет повернуть его именно в эту сторону, поскольку у него есть для этого все возможности.

По его мнению, России сейчас нужно отказаться от кулуарной политики, которая заключается в переговорах с элитой, сделать свою политику более публичной и сформулировать привлекательное предложение для белорусов.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).