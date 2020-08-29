Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии. Об этом рассказал президент Владимир Путин в недавнем интервью журналисту Сергею Брилеву, фрагменты которого показали на телеканале «Россия 1»

Белорусский эксперт рассказал, как Путин перечеркнул все планы Запада в отношении республики © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Путин также отметил, что белорусские власти приглашали представителей ОБСЕ на выборы в качестве наблюдателей, но те не приехали. По его словам, это наводит на мысль, что позиция по результатам этих выборов была заготовлена заранее.

Ранее президент Путин сообщил, что по просьбе своего Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, при этом подчеркнув, что пока необходимости для их применения нет.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).