Если Россия потеряет Белоруссию по пути Украины, что вполне вероятно, по России будет нанесен эпохальный удар. И Запад сделает все, чтобы это случилось. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

О политике на даче: Белоруссия без России - новая Украина?

«Официальная Россия допустила серьезную ошибку несколько месяцев назад, когда пророссийским публицистам были предъявлены обвинения по чисто геббельсковскому принципу, что они разжигали межнациональную рознь, хотя они критиковали белорусские власти за отход от пророссийской политики и пропаганду прозападных националистических идей. И Россия, к сожалению, за них не вступилась, и отдельными заявлениями даже поддержала Минск», — сетует Неменский.

Политолог подчеркнул, что этот эпизод послужил сигналом для всех пророссийских сил в Белоруссии, что если они будут активно выступать за интеграцию, то Москва как минимум промолчит.

Он также добавил, что России не следовало сразу же поздравлять Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, когда он еще держал у себя «33х богатырей», а также нужно было осудить чрезмерно жесткий разгон протестующих.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.