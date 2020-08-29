Министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Киев в приостановке диалога между двумя странами. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в пятницу, 28 августа

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" — это же не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — говорится в сообщении.

Украина против Белоруссии: приостановка отношений и другие виды подрывной работы © sb.by

При этом в МИД подчеркнули, что призывы провести новые президентские выборы со стороны властей Украины будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела страны.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.