Украинская почтовая марка впервые в современной истории вошла в тройку лучших в мире. Об этом 28 августа сообщил портал «Дзвин»

Почта Донбасса выпустила марку в честь 150-летия Ленина © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк получила бронзу на конкурсе Yehudi Menuhin Trophy 2020 за лучшую музыкальную почтовую марку в мире 2019 года.

Известный украинский артист, киноактер, композитор, поэт и певец Александр Вертинский на почтовой марке изображен в образе Пьеро, в котором он выступал в начале своей творческой карьеры.

Автор почтовой марки — украинский художник Василий Василенко, который известен филателистическому сообществу по выпускам «Традиционные головные уборы украинцев», «Киевские княжны на престолах Европы», «Вера Холодная» и др.

Почтовая марка «Александр Вертинский. 1889-1957» посвящена 130-летию артиста и поступила в оборот 21 марта 2019 года.