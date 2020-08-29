На Украине полиция расследует причины возгорания автомобиля депутата фракции «Слуга народа» Гео Лероса. Об этом в субботу, 29 августа, сообщила пресс-служба Нацполиции Киева

В пятницу, 28 августа, Лерос заявил о том, что его машину сожгли.

«В столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес"… Спасатели потушили пожар, в результате которого было уничтожено транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

В НАПК хотят наградить Лероса за разоблачение коррупционеров в офисе Зеленского © Facebook, Слуга Народу

Ранее Гео Лерос опубликовал видео, на котором человек, похожий на брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ведет переговоры о продаже государственных должностей.

Глава ОП подтвердил, что на записи был его брат и заявил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований по поводу публикации видео.

По заявлению Ермака Госбюро возбудило дело. Позже Лерос сообщил, что ему стало известно больше о коррупционных схемах топ-чиновников, среди которых и руководитель ОП. Депутат передал флешку с этими данными в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).