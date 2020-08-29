Литва все-таки додавила Латвию и буквально накануне запуска белорусской ЭАС вынудила ее согласиться со своей политикой блокады энергопоставок из республики. Но это не было бы возможно без вмешательства из США. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в недавнем комментарии Sputnik Латвия

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин Кришьянис Кариньш заявил, что Рига прекратит закупать электроэнергию у Минска в случае запуска Белорусской атомной электростанции.

Эксперт отметил, что в этой ситуации большое влияние на Латвию оказали белорусские протесты после президентских выборов, но Кариньш никогда бы не поменял позицию Риги по вопросу взаимодействия с Минском, если бы латвийскому премьеру позвонили не из американского посольства или из Вашингтона.

«У него два гражданства — латвийское и американское, и он не отрицает того, что на своем посту выступает проводником американских интересов. Политика его правительства, безусловно, является проамериканской и в некоторых случаях напрямую диктуется директивами Вашингтона. Так было с национализацией Вентспилсского и Рижского портов», — констатировал Носович.

Если политическая позиция Латвии по БелАЭС поменялась — это значит, что дана прямая команда из США, добавил специалист.

Литва не первый год противодействует строительству станции, заявляя, что она ненадежна и небезопасна. Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.

Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.