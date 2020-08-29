Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рига прекратит закупать электроэнергию у Минска в случае запуска Белорусской атомной электростанции.
Эксперт отметил, что в этой ситуации большое влияние на Латвию оказали белорусские протесты после президентских выборов, но Кариньш никогда бы не поменял позицию Риги по вопросу взаимодействия с Минском, если бы латвийскому премьеру позвонили не из американского посольства или из Вашингтона.
«У него два гражданства — латвийское и американское, и он не отрицает того, что на своем посту выступает проводником американских интересов. Политика его правительства, безусловно, является проамериканской и в некоторых случаях напрямую диктуется директивами Вашингтона. Так было с национализацией Вентспилсского и Рижского портов», — констатировал Носович.
Если политическая позиция Латвии по БелАЭС поменялась — это значит, что дана прямая команда из США, добавил специалист.
Литва не первый год противодействует строительству станции, заявляя, что она ненадежна и небезопасна. Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.
Минск, со своей стороны, неоднократно заявлял, что Белорусская АЭС возводится в строгом соответствии с нормами безопасности и не несет никакого риска для соседних государств.