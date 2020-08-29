Эксперт уверен, что это делось не столько из-за желания украинских элит, сколько из-за стремления внешних игроков всячески нанести ущерб России, чтобы сделать максимально дорогой попытку России стать самостоятельным геополитическим игроком.
«США ведь не терпят убытки от того, что Украина разорвала сообщения с Российской Федерацией», — пояснил Безпалько.
Политолог добавил, что Украина так же вынуждена выполнять самые унизительные требования внешних сил, например, отказываться от локализации производства автомобилей или, наоборот, продолжить вырубку лесов в Карпатах, что приводит к наводнениям.
По его мнению, такие действия Киева приводят к тому, что даже националисты начинают разочаровываться в украинском государстве.
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