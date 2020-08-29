Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты
Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты
© РИА Новости, Нина Зотина
Эксперт уверен, что это делось не столько из-за желания украинских элит, сколько из-за стремления внешних игроков всячески нанести ущерб России, чтобы сделать максимально дорогой попытку России стать самостоятельным геополитическим игроком.

«США ведь не терпят убытки от того, что Украина разорвала сообщения с Российской Федерацией», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что Украина так же вынуждена выполнять самые унизительные требования внешних сил, например, отказываться от локализации производства автомобилей или, наоборот, продолжить вырубку лесов в Карпатах, что приводит к наводнениям.

По его мнению, такие действия Киева приводят к тому, что даже националисты начинают разочаровываться в украинском государстве.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 