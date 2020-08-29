Украина разорвала авиасообщение и торгово-экономическое сотрудничество, потеряв при этом миллионы долларов, под давлением внешних сил, которые хотят таким образом навредить России. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина

«США ведь не терпят убытки от того, что Украина разорвала сообщения с Российской Федерацией», — пояснил Безпалько.

Политолог добавил, что Украина так же вынуждена выполнять самые унизительные требования внешних сил, например, отказываться от локализации производства автомобилей или, наоборот, продолжить вырубку лесов в Карпатах, что приводит к наводнениям.

По его мнению, такие действия Киева приводят к тому, что даже националисты начинают разочаровываться в украинском государстве.

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