Многие из тех, кто принадлежал к националистическому лагерю, крайне разочарованы в том, что Украина фактически превратилась в захолустье Европы и полуколонию, которая крайне зависит от внешнеполитических игроков. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, по его мнению, абсолютно все разочарованы в диком уровне коррупции, который бьет все рекорды, а те же националисты крайне разочарованы в том, что войну в Донбассе превратили в очень выгодный бизнес те, кто ее осуществляет.

«Президентом был Петр Порошенко, который декларировал разного рода националистические лозунги и превратил Украину в подобие африканской колонии Запада: деиндустриализация, депопуляция, разрушение культуры и фактически всего, что относится к украинскому государству и украинской культуре. При этом сам Порошенко нарастил свой личный капитал достаточно существенно. Он не страдает от деградации украинского государства, хорошо ест, хорошо отдыхает за рубежом, не забывает свою семью, и происходит все это на фоне всеобщего упадка», — подчеркнул Безпалько.

Исходя из этого, сейчас невозможно сформулировать единый набор требований к президенту, потому что все эти требования просто не будут исполняться и будут лишь формальными, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.