Для того чтобы свергнуть Владимира Зеленского с поста президента Украины, совсем не обязательно ждать проведения местных выборов в качестве повода. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина Петр Порошенко и его окружение якобы готовят государственный переворот, предыдущий президент Украины публично заявил, что «зелень падает по осени».

Если бы внутренние игроки или внешние силы хотели избавиться от Зеленского, подчеркнул эксперт, они могли бы инициировать угрозу импичмента Зеленского, организовать покушение, дворцовый переворот или массовые манифестации (если не под националистическими знаменами, которые любит Порошенко, а под какими-то другими).

«Можно было бы придумать что-то экзотическое, например убить Зеленского и обставить это как теракт донецких «сепаратистов». Никто бы на самом деле не стал разбираться, кто его ликвидировал», — категоричен Безпалько.

Поэтому все идет достаточно благополучно для тех, кто заинтересован в сохранении статус-кво на Украине, как и внутри страны, так и за ее пределами, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.