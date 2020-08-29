Лукашенко не пойдет на компромиссы и будет держаться за власть, считает историк Аркадий Гольдин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Аркадий Гольдин: Лукашенко ни на какие компромиссы не пойдет © vk.com, Аркадий Гольдин Александр Лукашенко создает себе имидж «несгибаемого борца», а единственная возможность компромисса, на которую он намекнул, — это его слова о принятии новой Конституции после референдума и проведении после этого президентских и парламентских выборов.

«Но, во-первых, никаких внятных предложений о конкретных изменениях в основном законе Лукашенко не озвучивал. Во-вторых, непонятно, в какой срок будет разработан проект новой Конституции, когда будет назначен и проведён референдум и в какой срок после принятия Конституции будут назначены выборы. Ну и в-третьих, каковы гарантии отсутствия фальсификаций итогов референдума и гипотетических выборов?» — отметил историк.

Он добавил, что, по его мнению, Лукашенко будет держаться за власть, а тот факт, что на протестах прекратились массовые задержания, — его разумный тактический ход.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.