«Я считаю, что это возможно. У нас есть для этого все механизмы и институты. Вопрос только в осознании того, что это надо сделать, и в политической воле», — подчеркнул эксперт.
Дзермант считает, что с белорусской стороны сейчас должна появиться некоторая степень прозрения относительно того, что это все равно нужно сделать.
«Мы видим, что этот определенный водевиль с Западом у нас не получился. У нас остается лишь единственная возможность сохранить управляемую политическую систему, укрепив союзные отношения», — уверен политолог.
Понятно, что нужно будет идти на какие-то встречные шаги, в России это тоже понимают, и определенные компромиссы с российской стороны тоже возможны, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).