России и Белоруссии нужно снова вернуться к обсуждению интеграции, четко проговорить все спорные моменты и продумать, какие взаимные уступки и гарантии можно друг другу предоставить, чтобы снять эти противоречия и претензии. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

Дзермант считает, что с белорусской стороны сейчас должна появиться некоторая степень прозрения относительно того, что это все равно нужно сделать.

«Мы видим, что этот определенный водевиль с Западом у нас не получился. У нас остается лишь единственная возможность сохранить управляемую политическую систему, укрепив союзные отношения», — уверен политолог.

Понятно, что нужно будет идти на какие-то встречные шаги, в России это тоже понимают, и определенные компромиссы с российской стороны тоже возможны, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).