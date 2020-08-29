Запад после событий в Белоруссии продолжит попытки подобраться к России, но уже с другого направления. Новый удар по России может быть нанесен при помощи дестабилизации в Казахстане. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в недавнем эфире радиостанции «Вести FM»

«Пусть поверят». Сатановский о том, что должна сделать Россия, чтобы США с ней считались © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Политолог при этом подчеркнул, что неготовность России отвечать жестко (построили мост в Крым вместо отсечения Украины от моря) лишь провоцирует Запад на большую наглость.

Сатановский считает, что Москва могла бы действовать более жестко в отношении Прибалтики (для защиты русскоязычных «неграждан»), Украины (для подавления неонацистов) и других государств, которые последовательно «отрывали» от РФ.

Идеальным, по его мнению, подходом к внешней политике является восстановление советских границ, однако даже с Союзным государством РФ и Белоруссии возникают проблемы из-за амбиций Минска.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.