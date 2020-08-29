Для использования российских силовиков в Белоруссии есть правовая база, и большинство жителей республики поддержало бы это решение. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант 27 августа в эфире НСН

Дзермант: Польша, Литва и Украина пока не перешли красную черту в отношении Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей, однако пока необходимости для их применения нет.

Эксперт в частности отметил, что в рамках Союзного государства и ОДКБ Минск может запросить помощь у союзника не только в случае открытой прямой угрозы, но и в случае внутренней дестабилизации страны.

«То, что сейчас происходит в Белоруссии, подпадает под так называемую «гибридную угрозу», то есть под видом внутренней дестабилизации во внутренние дела Белоруссии активно вмешиваются сопредельные государства. Эта ситуация подпадает под то, что описано в договоре», — пояснил Дзермант.

Учитывая, что в Белоруссии в основном к России хорошее отношение и что силовики прибыли бы для наведения порядка в случае серьезной дестабилизации, большинство белорусов их появление бы поддержало, уверен политолог.

Речь идет именно о союзнической помощи, поэтому и с юридической, и с этической точки зрения все было бы достаточно прозрачно, понятно и четко, добавил специалист.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий глава государства — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.