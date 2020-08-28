«Через несколько дней — праздник 1 сентября! Этот учебный год пройдет в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина», — говорится в сообщении.
Ведомство рекомендуют педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами. Ожидается, что они помогут объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина, развенчать мифы о COVID-19, ознакомить с правилами респираторной гигиены и проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии.