Министерство образования и науки Украины предлагает посвятить первый урок в наступающем учебном году правилам безопасного обучения во время карантина из-за коронавируса. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Минобразования в Facebook

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